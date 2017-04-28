驚艷！舊穀倉內隱藏新潮辦公室
中埔鄉農會金蘭辦事處，早期是政府收購糧食的倉庫，整個農會糧倉園區面積有1．1公頃，原本農會預計要在此地蓋大樓，在總幹事李碧雲堅持下，將其中1間舊穀倉內部改建，使進入辦公的人為之驚艷。
本來的中埔鄉農會金蘭辦事處，是1棟70年歷史的老舊建物，但建物已經相當老舊腐蝕，原本農會想原址重建成新式大樓。但總幹事李碧雲想要跳脫以往的框架，將園區內1棟廢棄穀倉改造成辦公室。
因為舊有的糧倉結構還算完好，內部沒有滲水及損毀的情形，在辦公廳的設計上置入新型態的建築思維，採用清水模工法，保有舊建物的架構和外部形態為主旨，適當地保留這個糧倉過去的氛圍，讓這個場所擁有回憶，更可以重新定義舊有建物存在的意義。
金蘭辦事處利用本來糧倉的大門當作是辦事處的大門，內部為挑高約8米，因此將辦公廳設計為夾層式，一樓是民眾洽公區，二樓則是內部使用的會議室。辦公廳的設計採取迂迴的方式，讓民眾不會一走進建物就看見生冷的櫃檯，是需要轉個彎，讓民眾有柳暗花明的感覺。
建築物的外觀雖然看起來很老舊，但內部卻使用在嘉義罕見的亮面清水模工法來施作。為了讓內部擁有更多的光線，在原有糧倉的外牆上鑿出許多圓形採光孔，更敲開一處天花板，讓更多的光線進入。
(中時)
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