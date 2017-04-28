狠咬護士1口 醉女遭判拘役50日

新竹曾姓女子前年酒後情緒不穩，早上回家後發生車禍，被送醫後在醫院情緒仍不穩定，護士要幫她抽血並施打鎮靜劑時，還被她咬傷，當場血流如注，遭報警送辦。

新竹地院法官審理時，曾女坦承犯行，與護士以3萬元達成和解，傷害罪部分獲撤告，但仍涉違反《醫療法》，法官認定她對醫事人員在執行醫療業務時，施強暴、妨害醫事人員執行醫療業務，判處拘役50日，緩刑2年。

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(中時)