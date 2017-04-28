小朋友彩繪牆 完成環遊世界夢

弘光科大附幼學童，在牆上彩繪世界知名建築，宛如環遊全世界一周。（陳淑娥攝）

弘光科大附幼學童，在牆上彩繪世界知名建築，宛如環遊全世界一周。（陳淑娥攝）

「我要環遊世界！」弘光科大附幼小朋友，發揮天馬行空想像力，恣意揮灑彩筆6星期，「台北101、巴黎鐵塔」等紛紛入畫，賦予20公尺長的冷白牆面生命力，孩子們透過環遊世界的繪畫，認識知名建築、拓展國際觀，由台灣望見全世界。

幼兒園大班小朋友，在賞析世界名畫後，先模擬及構思牆面畫作，把學校圖書館大樓通往操場的走廊牆面，繪製出一大片的環遊世界夢境。

幼兒園總園長康素杏表示，5個大班學童輪流登場作畫，耗時6個星期才完成，除了啟發兒童繪畫創作能量，也可培養小朋友的耐心，更是將美感教育落實在幼兒園的具體展現。

繪畫老師陳佑妮指出，台北101、巴黎鐵塔、埃及金字塔、新加坡濱海花園超級樹，都變成孩童創作的元素，有小朋友為了完成環遊世界的夢想，還特別畫了卡通多啦A夢中的任意門，真是充滿想像力。

孩子純真的「童話‧童畫」點綴了大學校園，令人耳目一新，侯姓小朋友說，自己很喜歡畫畫，拿著畫筆畫出心中的世界很開心；陳姓小朋友表示，依照老師的指導，畫了巴黎鐵塔，又畫花、昆蟲，第一次感覺畫畫真有趣。

(中時)