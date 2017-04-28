服務廠贈實習車 學生奪獎回饋
馬自達汽車上月捐贈3輛實習車給大成商工，目前任職於該服務廠的校友陳楷硯立即以超優技藝回饋，獲得全國技能競賽塗裝優勝。另校友蘇瑋閎、在校生吳書維、郭士慶也技冠群倫分奪中、南區鈑金、噴漆和塗裝3金牌。
大成商工汽修科橫掃中南區全國技藝競賽場，抱回3金1優勝。噴漆選手吳書維是建教班學生，目前正在裕隆車廠實習，賽前一周因工作不慎割傷右手，差一點無法出賽，訓練師張福榕和科主任陳志豪不斷鼓勵，他自己也堅持意志完賽，終於奪金。
郭士慶打敗眾多科大生摘下鈑金金牌。實習主任林志成指出，郭生住在沿海，家境清寒，假日都到菇寮打工，可以實作練習的時間更少，為了兼顧打工及實習，放假無法常回家。
目前在南都豐田汽修廠上班的蘇瑋閎在校時就曾參賽，此次挑戰職業生涯高峰，一舉獲得鈑金金牌，非常感謝廠長陳肇男的協助。陳楷硯拿到優勝，堪稱對東家最好的回報，因為馬自達汽車上月才捐贈母校3輛實習車，他馬上用好成績回饋。
大成商工代理校長紀博仁說，該校汽修科有獨棟的教學實習大樓，完整教育訓練設備，還有國家級乙、丙級合格的檢定考場，與訓練中心及國內各大汽車廠建教合作，共同培訓專業人才，迄今已培育出8位國手，包括鈑金、噴漆、銲接等職類，深受業界信任與肯定，也多次獲教育部評鑑優等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。