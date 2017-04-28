服務廠贈實習車 學生奪獎回饋

馬自達送大成商工3輛實習車，在該汽修服務廠任職的校友陳楷硯拿出好成績回饋，獲全國技能競賽南區塗裝優勝。（許素惠攝）

大成商工郭士慶在全國技能競賽中區鈑金金牌。（許素惠攝）

大成商工吳書維獲全國技能競賽中區噴漆金牌。（許素惠攝）

大成商工校友蘇瑋閎獲全國技能競賽南區鈑金金牌。（許素惠攝）

馬自達汽車上月捐贈3輛實習車給大成商工，目前任職於該服務廠的校友陳楷硯立即以超優技藝回饋，獲得全國技能競賽塗裝優勝。另校友蘇瑋閎、在校生吳書維、郭士慶也技冠群倫分奪中、南區鈑金、噴漆和塗裝3金牌。

大成商工汽修科橫掃中南區全國技藝競賽場，抱回3金1優勝。噴漆選手吳書維是建教班學生，目前正在裕隆車廠實習，賽前一周因工作不慎割傷右手，差一點無法出賽，訓練師張福榕和科主任陳志豪不斷鼓勵，他自己也堅持意志完賽，終於奪金。

郭士慶打敗眾多科大生摘下鈑金金牌。實習主任林志成指出，郭生住在沿海，家境清寒，假日都到菇寮打工，可以實作練習的時間更少，為了兼顧打工及實習，放假無法常回家。

目前在南都豐田汽修廠上班的蘇瑋閎在校時就曾參賽，此次挑戰職業生涯高峰，一舉獲得鈑金金牌，非常感謝廠長陳肇男的協助。陳楷硯拿到優勝，堪稱對東家最好的回報，因為馬自達汽車上月才捐贈母校3輛實習車，他馬上用好成績回饋。

大成商工代理校長紀博仁說，該校汽修科有獨棟的教學實習大樓，完整教育訓練設備，還有國家級乙、丙級合格的檢定考場，與訓練中心及國內各大汽車廠建教合作，共同培訓專業人才，迄今已培育出8位國手，包括鈑金、噴漆、銲接等職類，深受業界信任與肯定，也多次獲教育部評鑑優等。

(中時)