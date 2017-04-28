拿錯安全帽遭控竊盜 法官還清白
北市北投區陳姓男子去年1月底，騎機車出門買麵線，誤拿隔壁機車掛在照後鏡上的安全帽回家，士林地檢署檢察官認為，陳男故意將安全帽「用」到地上，趁無人注意行竊得手，經起訴後，法官傳訊員警到場，要求提供全程錄影畫面，發現陳男誤以為是妻子用來載小孩的備用安全帽，僅拿錯別人物品，並無不法意圖，判決無罪。
案發當天，陳男將機車停好，人從機車縫隙進入麵線攤，背部衣服碰到安全帽後，帽子在照後鏡上轉了二圈掉落地上，陳男聽聞聲音，回頭尋找聲音來源，將安全帽撿起放在另一台車子的椅墊上。陳男買完麵線離去時，將剛剛放在旁邊機車上方的安全帽，放在自己車前的置物籃離去。
車主發現遭竊後報案，員警調閱監視器畫面，利用手機翻拍截圖作為證據，其中碰撞時，員警卷證的「圖說」寫到「被告走過去將安全帽用下來」，因而認為是故意犯案，當四周沒人注意，再放入置物籃偷竊，檢察官依竊盜罪起訴。
開庭時，法官詢問陳是否認罪，他說，以為是妻子平時載送小孩的備用安全帽，萬一不見了，回家會遭妻子叼唸，並不是要偷竊安全帽，只是拿錯而已，卻遭到檢察官誤會起訴，自己深感委屈，開庭結束，在庭外放聲痛哭。
法官認為，單張照片上面寫的「圖說」很不明確，將安全帽「用下來」，是用手、還是用身體，完全不能說明現場情形，所幸員警還保留了原始的動態錄影畫面，且被告所說，家中安全帽顏色鮮豔，遭帶走的則是寶藍色，兩者相符，認定並非是要將安全帽偷竊據為己有。
(中時)
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