「428兒童保護日」金門家扶「快閃」送愛
響應「428兒童保護日」，金門家扶今天下午在尚義航空站及水頭「小三通」旅客服務中心上演快閃運動，用悠揚的小提琴和溫馨嘹亮歌聲，傳達對受虐兒童的關懷，也呼籲大家加入兒保的行列。
家扶基金會推動兒保工作至今已滿30年，共救助2萬2353名受虐兒童，除早期的兒保專線與兒童保護好鄰居外，也在4月28日兒童保護日倡導「用愛包圍受虐兒」的理念；同時推出「LOVE HUGS護童擁抱」運動，鼓勵父母多擁抱孩子，以最直接的關懷提供給孩子安全感與愛的力量。
金門家扶社工與義工伙伴們，今天下午在李桂平主任的帶領下，穿上象徵守護孩子的紅T恤，在金門人潮最密集的尚義航空站及水頭「小三通」旅客服務中心舉辦快閃活動，在地區知名音樂工作者許銘豐老師的小提琴悠揚樂聲中，揭開溫馨又熱鬧的序幕
社工和義工們大跳兒保操，還將「9條好漢在一班」軍歌改編成兒保歌，熟悉的旋律讓旅客聽得好開心，紛紛拿起手機拍照，現場紅男綠女穿梭來去，十分熱鬧。
妝扮逗趣的家扶娃娃與風獅爺娃娃，更是旅客的最愛，不時有好奇的小朋友趨前討抱抱，也讓這場關心受虐兒的快閃運動，在每個擁抱和燦爛笑容的支持下，溫度跟著快速上升。
金門家扶用心將愛傳達到各個角落，在5月7日「金門迎城隍」的年度盛會中，也將於縣府對街騎樓擺設兒保宣導與茶水站，歡迎大家一起來求籤、解題與卜杯，一同守護受虐兒童，將428的兒保精神繼續傳下去。
(中時)
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