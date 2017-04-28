輪舞國手選拔賽北港登場
全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽、暨國家代表隊選拔賽30日登場，輪舞好手上午磨刀霍霍小秀舞技，即使得操作著輪椅，卻絲毫不影響豐富的肢體語言，仍跳出曼妙舞姿，為6月接踵而來的世界盃熱身。
該輪舞賽由中華民國殘障體育總會、教育部體育署、北港鎮公所等共同主辦，朝天宮全力支持，董事長蔡咏鍀「潦落去」，跟著舞蹈老師蔡秀慧等舞者翩翩起舞，僵硬的肢體，翹起蓮花指，畫面超KUSO，笑場連連。
蔡咏鍀雖然不會跳，但深知輪椅意義不凡，他說，輪椅舞蹈不僅是舞蹈，也鼓動著人心，身障朋友為舞蹈跨出了人生的一大步，在舞蹈中找到成就感，希望有更多身障朋友一同嘗試快樂的事。
蔡秀慧指出，近年來國內外輪舞賽事，台灣選手屢創佳績，推廣活動與比賽隨之蓬勃。此次共有80組選手參賽，更有國內首組電動輪椅舞蹈組合，在輪椅上展現曼妙舞姿，讓大家感受輪舞的力與美，希望培育更多優秀的輪舞選手。
(中時)
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