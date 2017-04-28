媽媽愛保重 不菸婦進廚房罹肺疾

內科醫師巫慶仁收治一名婦人，因肺部長期吸入油煙而罹患肺疾。（柯宗緯攝）

「媽媽請您要保重！」高雄市1名52歲林媽媽從來不抽菸，但這半年來咳嗽好不了，又出現濃痰，生活飽受困擾，輾轉到醫院求診，確診罹患早期慢性阻塞性肺病，醫師研判是她20多年來，三餐出入廚房煮菜，肺部長期吸入油煙所致。

「我是不是得肺癌了？」林媽媽日前在先生陪同下，前往高雄活力得中山脊椎外科醫院內科求診，醫師巫慶仁替她安排胸部X光、肺功能檢查，慶幸沒有發現腫瘤，不過出現早期小支氣管阻塞性肺部疾病現象，倘若再不控制及治療，可能衍發為慢性阻塞性肺病。

不過，林媽媽相當納悶，自己與家人從不抽菸，為何會罹患此病。巫慶仁詢問病史後，發現她沒有氣喘及吸菸，不過20多年來為家人料理三餐，可能因此吸入過多廚房油煙，長期受到含微粒的蒸氣刺激而變成慢性發炎。

巫慶仁指出，除常在廚房煮三餐的媽媽外，還有餐廳廚師，因長期不間斷過度吸入油煙，肺部可能跟抽菸者一樣。他提供四招妙方預防，包括開抽油煙機、盡量以蒸煮水方式料理減少油煙、料理冒油煙即該降低加熱溫度、烹煮時戴口罩。

(中時)