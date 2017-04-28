魏應充判兩年惹爭議 法界人士：突顯院檢的矛盾衝突

法界人士針對魏應充判決，表示「突顯院檢的矛盾衝突」，呼籲司法改革的腳步應加快。(圖片來源： 資料圖庫)

味全油品案於27日二審定讞，魏應充被判2年有期徒刑，當年這樁眾所矚目的社會案件在偵辦過程中即有許多瑕疵，引起不少法界人士批評，例如六個地檢署大動作共同起訴「搶人」、光是味全油品同個案件竟分成屏東台北二地偵辦。如今判決結果結果出爐，又發生屏東地院一審和智財法院二審的判決結果相互矛盾的情形。長期臨庭追蹤本案的網路媒體《法操司想傳媒》，在判決後對此案提出法理見解，批評檢察機關分裂、法院判決矛盾等等過程缺失，呼籲應該被檢討。

首先，《法操》共同創辦人高宏銘律師即指出，屏東地院偵辦的頂新大統油案與台北地院偵辦的味全油品案，有很大一部分案情重疊，前者起訴的是頂新製油公司，是後者味全委託代工的廠商，根本就是供應鏈上下游的關係，卻分開起訴，與「檢察一體」的制度精神背道而馳，看起來更像是不同地檢署在求表現，勞民傷財、耗費國家資源。

至於兩案的判決進度則有相當的落差。高宏銘強調，明明是一整段採購後製油的流程，現在，台北地檢起訴的「高層」都已經判決定讞了！結果，屏東地檢起訴的「基層」，才剛剛有了一審判決。高宏銘表示：「先不管判決內容，光是看到這種程序上的差異，涉案被告和社會大眾會作何感想？」。

目前司改國是會議正如火如荼的展開，台灣司法體界一直以來存在的判決矛盾或司法不效率的情形也正被檢討中。高宏銘認為，如果頂新對屏東地院的判決有上訴，二審還是會由智財法院管轄。這時，二審承辦法官不管怎麼判，就像「父子騎驢」一樣，都會啟人疑竇，甚至可能作為檢察官對智財法院定讞判決聲請「再審」 事由。

味全油品案僅是冰山的一角，近年來許多監督司法的民間團體、媒體對此作出不同見解與批評，《法操》強調，司法改革的腳步應加快，應考量「當事人的程序利益」，而非只是把魏應充關進牢裡草率行事。

(中時電子報)