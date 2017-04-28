新竹尖石鄉義興段違法開發案件 檢方扣押機具

新竹地檢署檢察官28日聯合縣府原民處、農業處、環保局及警察局、水土保持服務團技師突擊現場會勘，並當場扣押現場查獲機具。（陳育賢翻攝）

新竹縣尖石鄉義興段義興小段604等8地號土地日前違法開發，經制止無效後，新竹地檢署檢察官28日聯合縣府原民處、農業處、環保局及警察局、水土保持服務團技師突擊現場會勘，並當場扣押現場查獲機具，制止違法開發持續擴大。

縣府指出，尖石鄉及五峰鄉全鄉為山坡地範圍，且鄉內皆包含特定水土保持禁止開發區，地勢陡峭，不應過度開發利用。

縣府日前協請新竹地檢署調查，今天突擊現場會勘，現場由環保局負責使用UAV空拍，確認臨近環境及開發範圍，同時調閱農林航測空拍圖比對原地型及植生狀況，再請水保技師現場記錄致生水土留失的事證，最後還將現場機具扣押至保管場。

(中時)