為母則強！ 她喪夫、罹癌 獨自撫養自閉才女

台灣無障礙協會公布十大愛心媽媽名單，其中蔡素琴（左二起）、陳習珍、張淑娟今出席記者會，分享獲獎心得及育兒點滴。（柯宗緯攝）

台灣無障礙協會公布十大愛心媽媽名單，其中蔡素琴（左一起）、陳習珍、張淑娟今出席記者會，分享獲獎心得及育兒點滴。（柯宗緯攝）

張淑娟（左）與丈夫蘇清德含辛茹苦照顧腦麻女成人，更投身公益10餘年，張獲全國十大愛心媽媽提名。（柯宗緯攝）

蔡素琴（左）與丈夫吳培欽皆為小兒麻痺患者，未料又生出多障兒，但他們不怨天尤人，灌輸正面觀念，孩子如今成人有所成就。（柯宗緯攝）

陳習珍（右）歷經喪偶、癌症挫折，獨自撫養重度自閉症女兒長大，母女倆走過生命幽谷，奔走兩岸演講分享生命歷程。（陳習珍提供）

蔡素琴（左）與丈夫吳培欽（右）皆為小兒麻痺患者，未料又生出多障兒，但他們不怨天尤人，灌輸正面觀念，孩子吳忠祐（中）如今成人有所成就。（蔡素琴提供）

母親節前夕，今日台灣無障礙協會公布全台十大愛心媽媽名單，邀請3位媽媽分享生命歷程；陸配陳習珍歷經喪偶、癌症挫折，獨自撫養重度自閉症女兒；小兒麻痺患者蔡素琴育有多障兒，灌輸正面觀念，迎向美好人生；腦麻兒媽媽張淑娟化小愛為大愛，充當志工10餘年在所不辭。

54歲陳習珍是四川人，曾為報社記者，嫁來台灣不久，丈夫因病辭世，她咬牙撫養重度自閉症女兒劉夢緣，未料又被診斷出脊椎惡性腫瘤，她一度寫好遺書、拍影片留念，試圖找收養家庭，最後仍割捨不了心頭肉，決心勇於對抗病魔。

醫生原本宣判她只剩3個月壽命，為母則強的她奇蹟活過15年，雖然身體有所殘缺，但內心因女兒而圓滿、驕傲；她意外發現女兒音樂天賦積極栽培，現在號稱「台灣鋼琴公主」，母女倆遊走兩岸已演說1139場，鼓勵人們走過生命幽谷。

蔡素琴與丈夫吳培欽同為小兒麻痺患者，二兒子吳忠祐先天性唇顎裂、視網膜病變及失聰等多重障礙，兩人一度無法接受，不忍兒子受苦受難，後來選擇轉念，給予他正能量；歷經數10次整型重建、語音治療，現在已25歲成人，不因先天不足自卑，擔任大稻埕遊客服務中心站長。

48歲張淑娟與丈夫蘇清德育有1名腦麻女兒蘇凌慧，她25周早產，體重僅590公克，夫妻倆不捨與凌慧相同遭遇的孩子，發願成為終生志工，在高市腦麻協會服務，張蒐集發票，勤做資源回收，10多年捐出2、30萬善款，挹注協會籌建庇護莊園基金。

(中時)