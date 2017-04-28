搶南向商機 中彰投首家穆斯林認證民宿開幕
中彰投第一家穆斯林認證民宿28日啟用，有鑑於政府推動新南向運動，預料穆斯林觀光客將顯著成長，這家位於埔里鎮桃米社區的新民宿興建之初，便申請穆斯林認證，從住宿設備、餐飲都有嚴格要求，要讓穆斯林有賓至如歸的感受。
目前全台灣共有105間經過穆斯林認證的餐廳、飯店或民宿，桃米社區黑爵士民宿是中彰投地區第一家獲得中國回教協會認證的民宿，業主蔡志昇表示，既成的民宿或餐廳要申請穆斯林認證難度相當高，不是做空間上的區隔就足夠，因此興建之初，便是設定為穆斯林認證民宿，建築規格、廚房設備全都採用認證過的材料或設計，申請過程並未遇上太大的阻礙。
中國回教協會認證專員蔡劼甫指出，符合穆斯林認證的民宿，餐廳的鍋碗瓢盆、冰箱、櫥櫃等設備，不能收藏過豬肉、酒類，所有的料理食材，必經經過穆斯林認證，不能含豬肉的成分；房間必須標示朝拜穆斯林聖地麥加的方向，並準備禱告地毯供信徒進行儀式；空間裡不能擺設、吊掛其他宗教偶像、動物頭象；穆斯林不以衛生紙擦屁股，因此廁所裡必須準備淨身水管或免治馬桶。
蔡劼甫還指出，根據2015星月旅遊評比，台灣是非穆斯林國家中排名第7，較前年提升3名，顯然開放鼓勵政策達到效果，但軟體方面還有許多層面要加油，比如懂得阿拉伯語及穆斯林文化的台灣導遊人數太少，穆斯林遊客經常被帶到不該去的地方，人民經常看美國觀點的國際新聞，人民對穆斯林經常產生偏見，甚至歧視。
日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢表示，全球有近20億穆斯林人口，是台灣發展觀光積極爭取的對象，南投縣已有台一楓樺餐廳、九族瑪雅餐廳等7家獲得穆斯林友善餐旅認證，連同獲得認證新民宿來到了第8家，相信在業者齊心、貼心經營下，會讓穆斯林遊客感受到親切與尊重，並進而帶動穆斯林來台觀光旅遊風潮。
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(中時)
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