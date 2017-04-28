國泰世華攜手警方 攔阻婦遭詐70萬
高雄市一名溫姓婦人，日前到國泰世華銀行高雄分，要求解除定存新台幣70萬元，公司副理余采珉經關懷，發覺溫婦面有難色，疑似遭詐騙，經理虞家麗立即電請警方協助，銀行行員不斷安撫溫姓婦人，直到巡邏警組趕到現場，告知其遭詐騙後，溫姓婦人才驚覺原來是騙局一場，即時終止了匯款感謝警方及銀行人員的協助才能保住70萬的老本。
事後溫婦向警方表示，其接獲台中法院電話告知，佯稱其因在台中市房產與人有糾紛遭人提告需監管其銀行存款，所以才會前來解除定存，準備將錢匯入法院指定的帳戶。
國泰世華副理余采珉表示，其受理溫女提領巨額立即關懷提問，雖溫女表示沒問題，但直覺她應該是遭詐騙，立即報告經理虞家麗通報派出所員警前來，能夠成功幫忙攔阻匯款，覺得很高興。
三民一分局為感謝銀行配合，有效防制詐騙案發生，昨（27）日由分局長戴台捷特頒發感謝狀，感謝國泰世華銀行經理虞家麗及副理余采珉2人。警方也再次呼籲民眾，如有接獲不明電話，應立即與警方聯繫，切勿聽信詐騙集團謊言，以免誤涉其圈套，得不償失。
(中時)
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