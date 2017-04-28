真愛台灣即刻行動 今安平起跑
旺旺集團今年公開徵選全國26所高中職菁英選手參加「真愛台灣即刻行動」環台接力路跑活動，第7站28日中午從台南安平「開臺天后宮」起跑，由台南市教育局長陳修平親自鳴槍，台灣超馬好手林義傑助跑。
路跑風氣目前可以說是全世界正夯的活動，旺旺集團也熱情加入行列，同時也邀請了台灣超馬好手林義傑，負責規畫設計這次的環台和離島路線，再號召全國各地高中職學生踴躍響應，徵選了26所高中職菁英選手參加「真愛台灣即刻行動」的路跑環台任務。
18日清晨，從離島澎湖開啟今年環台任務賽第一跑，台灣首站則從新北市三重區幸福水漾公園出發，沿途經西部要跑到台灣最南端，再轉往東部一路北上，最後會抵達終點站台北市大稻埕，15天要完成1111公里的長征壯舉。
28日第7站台南場，從安平開臺天后宮廣場出發，由北門高中教練月健龍，率領6位學生鄭駿彬、吳承恩、姬鴻勝、黃羿瑄、林家豪、郭孟迪，完成33公里的路跑再由高雄站同學接力。
這場活動，台南市教育局長陳修平、林義傑、體育處長吳國珉、北門高中校長朱水永和旺旺中時專案經理王盈文、合作廠商和明紡織經理陳璽年均到場加油。
陳修平表示，非常感謝旺旺集團舉這場非常有意義的活動，讓台南的新營、北門高中學子有機會用腳認識台灣在地之美，再把這種精神傳遞給周遭的朋友，這種活動應該要持續辦下去。
林義傑也期待這樣有意義的活動，要一年一年的辦下去，將來會將這種接力路跑活動，推廣到亞洲各國。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。