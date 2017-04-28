真愛台灣即刻行動 今安平起跑

「真愛台灣即刻行動」台南場，28日中午由教育局長陳修平（左二）鳴槍，林義傑（紅衣服）帶領北門高中學生從安平開臺天后宮出發。（黃文博攝）

「真愛台灣即刻行動」28日中午從安平開臺天后宮出發，教育局長陳修平（前左五）、林義傑（紅衣服）等均到場為學生加油。（黃文博攝）

林義傑（中）為北門高中6位同學加油。（黃文博攝）

旺旺集團今年公開徵選全國26所高中職菁英選手參加「真愛台灣即刻行動」環台接力路跑活動，第7站28日中午從台南安平「開臺天后宮」起跑，由台南市教育局長陳修平親自鳴槍，台灣超馬好手林義傑助跑。

路跑風氣目前可以說是全世界正夯的活動，旺旺集團也熱情加入行列，同時也邀請了台灣超馬好手林義傑，負責規畫設計這次的環台和離島路線，再號召全國各地高中職學生踴躍響應，徵選了26所高中職菁英選手參加「真愛台灣即刻行動」的路跑環台任務。

18日清晨，從離島澎湖開啟今年環台任務賽第一跑，台灣首站則從新北市三重區幸福水漾公園出發，沿途經西部要跑到台灣最南端，再轉往東部一路北上，最後會抵達終點站台北市大稻埕，15天要完成1111公里的長征壯舉。

28日第7站台南場，從安平開臺天后宮廣場出發，由北門高中教練月健龍，率領6位學生鄭駿彬、吳承恩、姬鴻勝、黃羿瑄、林家豪、郭孟迪，完成33公里的路跑再由高雄站同學接力。

這場活動，台南市教育局長陳修平、林義傑、體育處長吳國珉、北門高中校長朱水永和旺旺中時專案經理王盈文、合作廠商和明紡織經理陳璽年均到場加油。

陳修平表示，非常感謝旺旺集團舉這場非常有意義的活動，讓台南的新營、北門高中學子有機會用腳認識台灣在地之美，再把這種精神傳遞給周遭的朋友，這種活動應該要持續辦下去。

林義傑也期待這樣有意義的活動，要一年一年的辦下去，將來會將這種接力路跑活動，推廣到亞洲各國。

(中時)