謝霆鋒被爆分手王菲 「時間到了」逼宋祖德吃屎
大陸影視圈評論家宋祖德早前在微博爆料，稱鋒菲戀已協議分手，若爆料不實，願意直播吃400克狗屎，慘遭謝霆鋒、父親謝賢、影視大姐大「寬姐」邱瓈寬等圍剿，謝霆鋒今(28日)更在臉書PO照，逼宋祖德兌現吃屎諾言。
宋祖德爆料鋒菲已協議分手，稱自王菲演唱會撈金失敗後，兩人關係愈來越僵，更直言王菲、謝霆鋒交往目的就是為了撈金，空口無憑的爆料掀起圈內人一陣圍剿，宋祖德則至今未有回應。
謝霆鋒今日更乾脆在臉書PO出狗屎口味餅乾照，公開逼宋祖德兌現諾言，「說到做到真漢子，時間到了要吃屎！本週末鋒味食屎！(限量發售，賣完就沒啦)」，獲網友大讚王菲果然沒愛錯人。
(中時電子報)
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