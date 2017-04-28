軌道建設藍綠掀戰火，中市府：負擔約31％

台中市交通局長王義川表示，納入前瞻計畫的三項計畫，由中央挹注851.77億元，沿線場站有開發效益挹注，不會納入市府公務預算及舉債。（盧金足攝）

國民黨籍市議員顏莉敏（右二起）與楊正中等人，質疑前瞻計畫將造成地方財政沈重負擔。（盧金足攝）

民進黨籍市議員謝志忠等人呼籲不分藍綠，團結大台中、支持前瞻基礎建設。（盧金足攝）

台中市府獲行政院將大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸彰化3案納入前瞻基礎建設「軌道建設」，今天（28日）在議會點燃藍綠戰火，掀起長達近7小時車輪戰，民進黨呼籲不分藍綠，支持前瞻基礎建設；國民黨強調，沒有反對軌道建設，但要求中央多出一點錢，不能債留子孫。交通局長王義川表示，三項計畫由中央挹注851.77億元，台中市自籌工程費約384億元，負擔比率約31%，自償性經費約453億元，由沿線場站開發效益挹注，不會納入市府公務預算及舉債。

市議會今天召開第2屆第5次定期會，市議員顏莉敏、楊正中關心大台中三手線、台中捷運綠線延伸彰化、台中捷運藍線等軌道建設，獲納中央前瞻基礎建設的地方自籌款，顏莉敏以民進黨執政四都地方負擔比較表，質疑三項軌道建設地方負擔比例是否達五成以上？中央補助少，地方自籌多，台中財政將無法支援建設。

市議員楊正中與李中等人也為經費來源與王義川激辯，數度針鋒相對，強調台中市軌道建設應審慎規劃，考量財政負擔與確切進行可行性評估，並將評估報告送議會說明，務實爭取中央補助，而非畫大餅無法執行，這才是真正延宕台中市的建設發展。

王義川表示，目前納入前瞻之山手線、捷運藍線及綠延彰化三項計畫，由中央挹注851.77億元，台中市自籌措經費包括用地費約194億元、自行負擔工程費約384億元，合計約578億元，此外，自償性經費約453億元，沿線場站開發效益挹注，不會納入市府公務預算及舉債。

王義川指出，中央在計算補助比例時，均不會納入用地費，全國一致，因此中央地方負擔比率分別為69%、31%，加上自償率是場站開發的挹注 不能納入公務預算，議員計算方式有誤，三項軌道建設地方負擔比例為31%，並非如議員所指達5成。

他強調，市府已爭取行政院同意納入前瞻計畫的軌道建設，大台中山手線總經費932億元，扣除用地費151.3億元，中央負擔391.9億元，市府自行負擔251.7億元，自償性經費137.1億元。

捷運藍線總經費841.64億元，扣除用地費，38.98億元，中央負擔390.54億元，市府自行負擔110.16億元，自償性經費301.96億元；捷運綠?延伸彰化總經費138.95億元，扣除用地費6.33億元，中央負擔69.33億元，市府自行負擔22.20億元，彰化縣自行負擔7.06億元，自償性經費34.03億元。

交通局表示，軌道運輸是長遠的建設，從計畫推行到興建完工啟用，需要長年的推動，而相關經費當然也是逐年編列。為了大台中的發展，市府努力爭取中央同意這三項重大軌道建設計畫，未來推動時也會妥善逐年編列預算，不影響其他交通市政的推行。

多名民進黨市議員包括陳世凱、謝志忠、何敏誠、邱素貞、陳淑華、蔡雅玲、張芬郁、翁美春、李天生、賴佳微、張雅旻、張玉嬿、鄭功進、江肇國、蕭隆澤等人也召開記者會，呼籲「團結大台中、支持前瞻基礎建設」。

陳淑華表示，美國、瑞典等國家基礎建設就是從百年前開始，現在中央看到台中的軌道建設等需求，今天不做，明天就會後悔。

江肇國在議會發言時表示，市議會應共同提案，支持市府爭取中央前瞻經費進行相關建設，該建議也獲陳世凱、謝志忠等人附議，為了台中的百年建設，不分朝野藍綠都應支持。

何敏誠說，這是百年一遇的重大建設良機，爭取到前瞻經費，「即使借錢都要來做！」不能放棄機會。

邱素貞強調，建設不分藍綠，經過多年延宕，台中市好不容易爭取納入前瞻計劃經費，擴大全面性基礎建設，大台中山手線、捷運藍線、綠線延伸彰化均納入，台中軌道項目「全壘打」，展望未來，相信可以提振台中，甚至中部競爭力，希望朝野合作，促進地方繁榮發展。

邱素貞指出，前瞻計畫是台中市脫胎換骨的絕佳機會，過去爭取相關經費不可得，如今中央政府核定台中市的經費龐大，當然多多益善，歡迎都來不及了，怎麼會出現雜音。至於建設項目規劃具體內容，應廣納各界意見，擬定推動優先順序，按部就班執行。

對此，市府表示，感謝議員對於市府爭取建設的支持，將持續向中央爭取其他前瞻項目，加速大台中成長量能，發揮中台灣核心應有的競爭力。

國民黨議員則反駁，強調沒有反對軌道建設，但要求中央多出一點錢，不能造成地方的財政負擔，不要債留子孫。

(中時)