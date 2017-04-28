反年改抗議爆失控衝突 召集人李來希遭函送法辦

李來希。（圖／中央社）

反年改團體19日在立院周邊抗議，爆發失控衝突，台北市警局中正一分局今天約談聯盟副召集人李來希，訊後依法函送，並有4名涉嫌攻擊民代的民眾也陸續到案說明。

立法院司法及法制委員會審查「年金改革法案」引發民眾脫序陳抗，致部分立法委員、與會官員及媒體遭群眾推擠，桃園市長鄭文燦更因此肋骨斷掉受傷，其中，立委王定宇已到警局提告，警方也誓言要嚴加究辦。

根據中央社報導，李來希向警方供稱，抗議行動難免會有脫序行為，但警方不採信，訊後依法函送。至於用何罪函送，將和檢察官討論後才能確認。

另外，今天還有4名當天有動手的民眾到分局應訊，預計訊後也會移送法辦。

(中時電子報)