政府介入調查 法勒龐國民陣線涉嫌冒領1.6億薪資
據POLITICO歐洲站報導，瑪琳勒龐（Marine Le Pen）所屬的極右派政黨國民陣線（Front national），遭歐洲議會（European Parliament）指控涉嫌冒領高達500萬歐元（約1.63億台幣）的薪資，包含勒龐本人的保鏢，過去曾以「議員助理」身份請領議會4.15萬歐元（約135.6萬台幣）的薪水；助手凱瑟琳·格裏澤（Catherine Griset）長年在法國工作，卻從2010至2016年向議會請領高達29.8萬歐元（約978.3萬台幣）的薪資，相關涉案人員據傳多達17名。對此指控，瑪琳勒龐極力否認，並認為歐洲議會的指控明顯帶有歧視，法國政府也已經開始著手調查。醜聞一出，恐讓勒龐的選情更加不樂觀。
瑪琳勒龐，1968年出生於法國塞納河畔，是極右派政黨國民陣線前主席尚勒龐（Jean-Marie Le Pen）的小女兒。1991年獲得巴黎第二大學法律碩士，隔年取得律師資格，1998年進入國民陣線的法務部門服務。2003年起成為父親在黨內的副手，後在2011年獲得超過6成黨代表支持而當選黨主席。身為歐洲議會現任議員的她，卻是反歐盟與全球化的支持者，更大力提倡貿易保護主義，讓如今投入總統大選的她，亦被稱為「法國版的川普」。
法國即將於5月7日進行第二輪大選，將與中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）決一死戰的瑪琳勒龐，曾對外表示，大選期間，她將不會配合或參與法國官方的調查，她不會允許任何司法或官方力量來影響最後的選舉結果。但最新的法國民調顯示，在多個黨派號召下，目前馬克宏的支持率遠超過勒龐將近20個百分點，恐怕她將再次步上與父親在2002年的後塵，最終在二輪投票中被各方夾殺而落敗。
(中時電子報)
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