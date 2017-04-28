肯恩前役甫敗給獅 江辰晏奪首勝利多

江辰晏戰中信兄弟，力拚本季首勝。(本報資料照)

統一獅近期陷入4連敗低潮，急需1勝力求止血，28日他們強碰中信兄弟，推出開季狀況不穩的小將江辰晏，對戰連續第三周對獅隊先發的洋投肯恩，很有可能會形成打擊戰，而肯恩前役才敗給獅隊，狀況回穩尚是未知數，兄弟又傷了主力張志豪，對在自家主場出賽的獅隊來說，奪勝機會相對濃厚。

江辰晏本季前3場先發只有1場投滿5局，自責分率高達6.08，本季勝投還未開張，問題就在於左右打的壓制力落差太大，他對左打被打擊率僅1成58，對右打卻高達4成，不過此役兄弟包括張正偉、蔣智賢、鄭達鴻、周思齊等主力都是左打，對今年第三度於獅隊主場台南球場先發的他來說，相對有優勢。

而肯恩則是自首場先發奪勝後，近期是2連敗、3連不勝，前一敗就是獅隊給的，該役他主投6局失4分，還挨了兩發全壘打，總計兩場出賽吞下1敗，自責分率是偏高的5.25。如今他又得連續第三周面對獅隊，諸多狀況看下來，對兄弟是略顯不利。

(中時電子報)