防護自殺效應 多傾聽關懷以免發生憾事

多釋出善意、多支持、多傾聽、多關懷及了解包容，讓保護因子多於危險因子。(圖/達志影像/Shutterstock)

知名女作家自殺身亡事件，讓社會譁然，全國自殺防治中心呼籲，身邊如有人患有精神疾病及自殺傾向，多傾聽關懷，以免憾事發生。

根據健康醫療網，全國自殺防治中心副執行長吳佳儀說明，女作家因情緒疾病困擾，影響她做出自殺舉動，然而也因為本身具有自殺危險因子，無法調適失落與生活，自殺風險較高，且在其學生時間有重大創傷，是最大的危險因子。遠端危險因子也包含了在長期的治療過程中，女作家是否按時就醫服藥及心理治療等。

吳佳儀副執行長表示會做出自殺舉動，必定是有近端危險因子，而近端危險因子是指最近是否與親人、朋友有衝突或是感情問題，年輕人比較容易會因為親人相處、感情問題受到影響，當被重大情緒影響時，務必要尋求心理諮商與精神醫療。

根據統計，七成青少年在自殺前，多半會跟親友傾訴，因此親友如果遇到這種狀況，要多傾聽、關懷及了解包容。

吳佳儀副執行長強調，除了危險因子，自殺也是有保護因子，如果親友能多釋出善意、多支持，也是保護因子，當保護因子多於危險因子，就能拯救一條生命！

中時電子報提醒您：

自殺不能解決問題，再給自己一次機會

安心專線：0800-788995請幫幫救救我

張老師專線：1980

生命線專線：1995

(中時電子報)