霸氣！大八「海洋美食節 」 波士頓龍蝦吃到飽

高雄「大八TOP自助餐」海洋美食節推出波士頓龍蝦吃到飽。（柯宗緯翻攝）

高雄「大八TOP自助餐」海洋美食節推出波士頓龍蝦吃到飽。（柯宗緯翻攝）

高雄「大八TOP自助餐」海洋美食節推出波士頓龍蝦吃到飽。（柯宗緯翻攝）

高雄「大八TOP自助餐」不惜成本、豪氣出手，推出4大天王世界各地的海洋美食及各國料理美食，共200多樣，最受關注的是波士頓龍蝦，無限量供應，讓民眾吃到飽。

每年快到5月黑鮪魚季節，就有很多老饕會來電詢問自助餐何時可以吃到黑鮪魚？今年除了依照大八10多年傳統推出的東港黑鮪魚，還有來自南美洲的手掌大阿根廷天使紅蝦、印度洋的野生深海石斑、大西洋的曼波魚……各式生猛海鮮料理。

最令人眼睛一亮的是，大八此次大手筆祭出南部唯一自助餐推出來美國東部與加拿大海域的「波士頓龍蝦」，而且是不用另外加價的。

4/28開始至6月底，平日晚餐及假日午晚餐都有無限量供應的「波士頓龍蝦」，東港黑鮪魚生魚片目前因為漁獲量極少，要等到5月中開始才會推出。海鮮4大天王料理方式：波士頓龍蝦鮮湯、椒鹽天使紅蝦、魚露清蒸深海石斑、每日由東港新鮮到貨正東港黑鮪魚生魚片、蔥爆曼波魚(龍肉)。

另母親節5/13-5/14來TOP自助餐、大八潮坊港式飲茶(南區各店)及大八日本料理四維店用餐，還有感恩頌媽咪活動，要送給每位來用餐的媽媽1張5折貴賓會券，讓媽媽用5折的價格再來吃一次大八美味料理；畢業季還有學生團體超優惠謝師宴專案。

(中時)