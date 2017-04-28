霸氣！大八「海洋美食節」 波士頓龍蝦吃到飽
高雄「大八TOP自助餐」不惜成本、豪氣出手，推出4大天王世界各地的海洋美食及各國料理美食，共200多樣，最受關注的是波士頓龍蝦，無限量供應，讓民眾吃到飽。
每年快到5月黑鮪魚季節，就有很多老饕會來電詢問自助餐何時可以吃到黑鮪魚？今年除了依照大八10多年傳統推出的東港黑鮪魚，還有來自南美洲的手掌大阿根廷天使紅蝦、印度洋的野生深海石斑、大西洋的曼波魚……各式生猛海鮮料理。
最令人眼睛一亮的是，大八此次大手筆祭出南部唯一自助餐推出來美國東部與加拿大海域的「波士頓龍蝦」，而且是不用另外加價的。
4/28開始至6月底，平日晚餐及假日午晚餐都有無限量供應的「波士頓龍蝦」，東港黑鮪魚生魚片目前因為漁獲量極少，要等到5月中開始才會推出。海鮮4大天王料理方式：波士頓龍蝦鮮湯、椒鹽天使紅蝦、魚露清蒸深海石斑、每日由東港新鮮到貨正東港黑鮪魚生魚片、蔥爆曼波魚(龍肉)。
另母親節5/13-5/14來TOP自助餐、大八潮坊港式飲茶(南區各店)及大八日本料理四維店用餐，還有感恩頌媽咪活動，要送給每位來用餐的媽媽1張5折貴賓會券，讓媽媽用5折的價格再來吃一次大八美味料理；畢業季還有學生團體超優惠謝師宴專案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。