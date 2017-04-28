林丹猛攻反拍 周天成亞錦賽止步8強
台灣「羽球一哥」周天成28日在武漢亞錦賽男單8強對上前球王林丹，雖然一開賽打出5比0開局，可惜經驗豐富的「超級丹」猛攻小天反拍，在首局後段連拉兩波6比0猛攻，讓小天以14比21、12比21落敗，無緣4強。
這是周天成生涯第6次與林丹交手，可惜未能重演前年在台北公開賽的勝果，那也是小天唯一1次擊敗超級丹。另一點可惜的是，小天近兩次對決林丹都打滿3局，今天則以直落2敗北。
小天一開賽取得先機，首局前半段也以11比8領先，沒想到林丹開始打出節奏，接下來的13分中，只讓小天靠一記幸運翻網球得到1分，以21比14拔得頭籌。
左手持拍的超級丹此役打來游刃有餘，似乎也抓到小天的反拍罩門，首局得分有69％在小天半場的左側拿下，第2局戰況也在林丹的掌控之中，鏖戰44分鐘後拿下此役。
本次亞錦賽最大焦點為林丹與「大馬球王」李宗偉的巔峰之戰，在超級丹晉級後，兩位天王對決只差最後一步，除非台灣好手許仁豪稍後能在8強爆冷淘汰李宗偉，才能阻止林、李於4強遭遇。
(中時電子報)
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