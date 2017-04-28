蘭潭國小改建老舊校舍 將新增創客教室

嘉義市蘭潭國小改建舊校舍，動土前拈香祈求平安。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲及議員等人為蘭潭國小改建舊校舍動土。（廖素慧攝）

蘭潭國小師生期待新校舍明年完成。（廖素慧攝）

嘉義市蘭潭國小致遠樓陪伴師生42年，是最老舊的一棟校舍，因耐震結構有安全疑慮，市府爭取到教育部補助5429萬元重建，今天由市長涂醒哲、多位議員及校長吳青香等人共同動土，預計明年6月完工，師生滿心期待新校舍帶來新氣象。

涂醒哲表示，蘭潭國小老舊校舍整建工程總樓地板面積2295平方公尺，預計興建地上3層，有12間教室、6間廁所、7座樓梯及1部電梯，工期360日曆天，預計明年6月完工，完工後讓師生有更優質的學習環境，校園有嶄新風貌。

蘭潭國小校長吳青香表示，致遠樓原作為音樂及藝文等專科教室使用，新建後將融入創造力與國際教育理念，規畫增設創客教室、英語教室及多功能綜合教室等。

(中時)