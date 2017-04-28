昔說謊分手未婚妻？神話隊長Eric婚前全說了

Eric今年7月將和羅惠美完婚。（圖／翻攝自《TVDaily》韓網）

Eric今年7月將步入禮堂。（圖／中時資料照片）

韓國長壽團體「神話」38歲隊長Eric（文晸赫）上周一(17日)宣布將和小12歲女星羅惠美完婚，兩人2014年就傳過緋聞，但當時不認，如今閃電宣布結婚，引發外界質疑Eric當時說謊，近日Eric在官方粉絲俱樂部首度開口，說明3年前不認是因為當下兩人是分手狀態，大方說明完整交往過程，希望歌迷諒解。

Eric在文中透露和未婚妻戀愛了5年，期間分分合合，第一次被爆出熱戀時，兩人其實已分手，為了保護彼此，Eric才會透過公司稱和羅惠美只是「前後輩關係」，刻意不講兩人是「已分手的戀人」。

近日公司代表李宗賢在採訪中證實Eric和未婚妻的雙方父母已見過面，對此，Eric澄清李宗賢因不了解說錯了，事實是雙方父母還沒見過面，而他和羅惠美的婚妻定在7月1日，估計會在一個月前發送，請帖也還沒發出。

最後，Eric語重心長說：「我是有多不足的人，但仍有許多關心、支持我的粉絲，對此十分感謝。20年的成果雖重要，但更重要的是希望能和大家繼續走20年。」

(中時電子報)