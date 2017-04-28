屏東體育館變身KTV 聽記憶裡的那首歌
每個人內心深處一定有首歌的旋律，陪伴人生重要的時間點，屏東縣政府29日起一連2天，於縣立體育館前廣場架起800吋的超大螢幕，播映80至90年代流行金曲，在月光下吹風、聽歌、野餐，向自己的青春致意。
「台灣流行音樂一直是華語歌壇的領頭羊」，催生此次活動的屏東縣長潘孟安指出，大家回憶裡的那首歌，可能是瘋迷的8點檔、電影主題曲，或是走過青春、失戀時的最佳夥伴，首次嘗試舉辦MV音樂會，就是希望耳熟能詳的歌曲，透過開懷大聲唱，找回記憶。
屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，MV音樂會精選80至90年代的經典歌曲，有羅大佑的「童年」、小虎隊的「紅蜻蜓」、張雨生「我的未來不是夢」、草蜢「寶貝對不起」等。
觀光傳播處更集思廣益，把歌名串成小故事，從那年談的戀愛，咱2人撐著「一支小雨傘」，心情很快活；初戀的悸動，這感覺簡直就是「妙妙妙」；因為「對你愛不完」，希望天天月月年年到永遠；而思念總是很玄，「我願意」為你，什麼都願意，為你。
但畢竟「不是每個戀曲都有美好回憶」，曾經「愛如潮水」、許下「風中的承諾」，「激情過後」的我們，在「夢醒時分」深刻體會這不過是「一場遊戲一場夢」，我們加入「失戀陣線聯盟」，喝一杯「忘情水」，說聲「謝謝你的愛」。巧妙引起共鳴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。