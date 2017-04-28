屏東體育館變身KTV 聽記憶裡的那首歌

屏縣府將在縣立體育館前廣場架起800吋超大螢幕，播映80至90年代流行金曲，邀約民眾一同向青春致意。（林和生翻攝）

屏縣府首次舉辦ＭＶ音樂會，希望透過耳熟能詳的歌曲，回憶那些年的美好時光。（林和生翻攝）

每個人內心深處一定有首歌的旋律，陪伴人生重要的時間點，屏東縣政府29日起一連2天，於縣立體育館前廣場架起800吋的超大螢幕，播映80至90年代流行金曲，在月光下吹風、聽歌、野餐，向自己的青春致意。

「台灣流行音樂一直是華語歌壇的領頭羊」，催生此次活動的屏東縣長潘孟安指出，大家回憶裡的那首歌，可能是瘋迷的8點檔、電影主題曲，或是走過青春、失戀時的最佳夥伴，首次嘗試舉辦MV音樂會，就是希望耳熟能詳的歌曲，透過開懷大聲唱，找回記憶。

屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，MV音樂會精選80至90年代的經典歌曲，有羅大佑的「童年」、小虎隊的「紅蜻蜓」、張雨生「我的未來不是夢」、草蜢「寶貝對不起」等。

觀光傳播處更集思廣益，把歌名串成小故事，從那年談的戀愛，咱2人撐著「一支小雨傘」，心情很快活；初戀的悸動，這感覺簡直就是「妙妙妙」；因為「對你愛不完」，希望天天月月年年到永遠；而思念總是很玄，「我願意」為你，什麼都願意，為你。

但畢竟「不是每個戀曲都有美好回憶」，曾經「愛如潮水」、許下「風中的承諾」，「激情過後」的我們，在「夢醒時分」深刻體會這不過是「一場遊戲一場夢」，我們加入「失戀陣線聯盟」，喝一杯「忘情水」，說聲「謝謝你的愛」。巧妙引起共鳴。

(中時)