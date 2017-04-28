混凝土車翻落邊坡 駕駛輕傷

混凝土車翻落路旁邊坡。（翻攝照片）

撞斷路旁一根電線桿。（翻攝照片）

台中市新社區今天上午發生混凝土車翻落路旁邊坡意外，28歲林姓駕駛緊急被消防人員救出，意識清楚送往東勢農民醫院，救治後並無大礙，警方初步調查，混凝土車疑似彎道車速過快釀意外，駕駛排除酒駕，真正事故原因，目前還在釐清中。

警方調查，林姓男子中午11時許，駕駛混凝土車行經新社區中正街，疑似因車速過快在彎道處失控，在撞斷路旁一根電線桿後，車輛翻落路旁約6公尺邊坡，林姓駕駛一度受困在駕駛座上，消防人員救出送東勢農民醫院，所幸林男僅全身多處擦傷，經酒測後已排除酒駕，真正事故原因，目前警方還在釐清中。

(中時)