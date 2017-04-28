賄選無罪定讞 屏縣議長周典論：清白是唯一事實

屏東縣議長周典論。(林和生攝)

屏東縣議長賄選案下午4時高雄高分院二審宣判，議長周典論維持無罪宣判，涉嫌交付賄賂的議員王志豐、潘裕隆均判4年，其餘收受賂賂的7名議員各處3年4月至3年2月不等徒刑，還可上訴。

周典論獲悉判決結果後表示，清白是全案唯一的事實，不只他本人，其他議會同仁也都是如此，在這漫長司法審判的過程中，大家都飽受煎熬，他也轉述其他議員們的回應，強調一定會再上訴，希望最終司法能還大家清白。

(中時)