球后「小戴」31分鐘快打 亞錦賽爭決賽門票

我國球后戴資穎武漢亞錦賽挺進4強，一爭決賽門票。(Badminton提供)

武漢羽球亞錦賽，球后戴資穎28日八強賽迎戰地主19歲新生代金花陳雨菲，僅花31分鐘21比11、21比7勝出，笑納4強門票，追平2015個人亞錦賽最佳成績，將與世界排名57的南韓黑馬李張美搶決賽門票。

戴資穎前役面對越南女將武氏妝，26分鐘就輕騎過關取得國際賽19連勝，28日逢中國19歲好手陳雨菲，戴資穎開賽首局中段拉出一波9比2強勢攻勢，21比11率先拿下首局。

延續火熱手感，「小戴」次局開賽取得5比1領先，雖然一度被陳雨菲緊咬到2分差，但7比5後連下4分，13比7後又打出8比0攻勢，讓對手毫無反擊機會，31分鐘直落二中國大陸去年世青金牌陳雨菲，將與南韓黑馬李張美爭冠軍戰門票，同時續寫個人國際賽20連勝。

(中時電子報)