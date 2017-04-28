SBL》終於宣布了！許晉哲接任富邦勇士教頭
儘管早已傳出即將上任，富邦勇士卻到28日晚間才發布新聞稿宣布，前中華男籃總教練許晉哲將於5月1日正式接下富邦勇士總教練職位，取代先前宣告改任顧問的顏行書，許晉哲即將替富邦勇士帶來全新氣象！
許晉哲從第4季SBL領軍東風(璞園前身)出發，隨後4季都帶領璞園闖進季後賽，從第9季開啟璞園4連霸王朝，兩年前決定前往中國大陸CBA山西隊擔任總教練，可惜連兩季無法領軍闖進季後賽，才於今年2月宣告請辭返台。
除了擁有SBL史上最多次獲選年度總教練的傲人紀錄(6次)，許晉哲帶領中華男籃的成績也很不錯，尤其是在2013年，他先在馬尼拉亞錦賽幫助中華隊拿下第4名佳績，隨後更於天津東亞運帶領中華隊摘金。
許晉哲今年返台之後，大部分時間都擔任緯來體育台球評工作，但在富邦勇士宣布上季拿下17勝13敗、例行賽第4的前總教練顏行書改任球隊顧問後，許晉哲就已成為接掌富邦勇士的熱門人選，28日總算宣告塵埃落定。
儘管許晉哲即將帶給富邦勇士全新氣象，卻也面臨顏行書上季同樣「窘境」，畢竟富邦勇士上季戰績開高走低，且於季後賽首輪爆冷淘汰的主因，仍是球團高層毅然決定更換洋將，找來歐布萊恩更屬敗筆，許晉哲很可能碰上同樣難題。
在許晉哲接下富邦總教練後，SBL仍有不少球隊教頭有待敲定，除了上季總冠軍達欣預料將由原任助教的范耿祥「扶正」接掌兵符(因為邱大宗跳槽NBL廣西威壯)，台銀、金酒兩隊總教練也有可能另找人選取代。
(中時電子報)
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