通靈少女拍攝地汐止濟德宮暴紅 劇組明日發紅龜粿
公視與HBO跨國合作的影集《通靈少女》近期在台掀起旋風，除讓許多人了解宮廟文化，也讓劇中取景的汐止濟德宮暴紅，吸引許多香客朝聖。廟方表示，媽祖本顧慮拍攝期間會卡到農曆7月猶豫，直到廟方向媽祖說明理念，便一連得到3個聖筊首肯，開始拍攝。
《通靈少女》播出後，吸引不少劇迷前來朝聖，廟方也因應大量戲迷香客，特別打造廟徽紀念章，讓參拜的戲迷能蓋印留念。此外，廟方也透露，劇組將在4月29日下午1時發送400份紅龜粿，當日上午10時起就會發送號碼牌，忠實劇迷千萬別錯過。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。