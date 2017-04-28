通靈少女拍攝地汐止濟德宮暴紅 劇組明日發紅龜粿

影集《通靈少女》近日爆紅，意外讓拍攝寺廟汐止濟德宮成為戲迷朝聖景點。（新北市民政局提供）

汐止濟德宮爆紅吸引許多民眾朝聖，廟方更為此打造紀念戳章，供朝聖民眾紀念。（新北市民政局提供）

濟德宮是影集《通靈少女》取景地，廟中供奉的媽祖是台灣少見的軟身媽祖。（新北市民政局提供）

公視與HBO跨國合作的影集《通靈少女》近期在台掀起旋風，除讓許多人了解宮廟文化，也讓劇中取景的汐止濟德宮暴紅，吸引許多香客朝聖。廟方表示，媽祖本顧慮拍攝期間會卡到農曆7月猶豫，直到廟方向媽祖說明理念，便一連得到3個聖筊首肯，開始拍攝。

《通靈少女》播出後，吸引不少劇迷前來朝聖，廟方也因應大量戲迷香客，特別打造廟徽紀念章，讓參拜的戲迷能蓋印留念。此外，廟方也透露，劇組將在4月29日下午1時發送400份紅龜粿，當日上午10時起就會發送號碼牌，忠實劇迷千萬別錯過。

(中時)