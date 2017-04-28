油漆裝潢賽南區初賽 中華藝校3人晉級全國

油漆裝潢賽南區初賽，中華藝校分獲第1、2、4名及佳作。(校方提供)

油漆裝潢賽南區初賽，中華藝校分獲第1、2、4名及佳作。(校方提供)

中華藝校美術科學生劉峙亨、俞宜臻、陳奕杉及時尚工藝科周柔含，參加第47屆全國技能競賽油漆裝潢類南區初賽，分獲第1、2、4名及佳作，其中3位將可晉級全國決賽，若能在全國賽拿下前3名，則可保送國立科技大學。

劉峙亨在高一那年，因成績突出，被老師發掘並鼓勵他參加全國技能競賽的選手培訓。接受培訓2年多來，他憑著毅力每天從仁武騎腳踏車往返於學校，藉此訓練肌耐力，也因此讓他從過去的第5名躍升現今的金牌。

俞宜臻說，自己有氣喘病，體力也不好，父母對自己投入油漆裝潢職類競賽相當反對，總是擔心她能不能負荷這麼重的訓練與比賽，但因為自己的堅持與想挑戰的意志，現在體力變好，也用成績來說服他們的擔心。

陳奕杉的母親是美術老師，從小就浸染在藝術的環境，因此高一時就加入學校「油漆裝潢」培訓，當初的想法只是想多接觸不一樣的學習，沒想到卻學出興趣，曾經畫到手發抖、手腕發炎，但透過技能訓練讓她脫胎換骨。

(中時)