偷了巧克力 信教10年後加倍奉還家樂福
一名婦人10多年前，在家樂福南投店竊取價值300元的巧克力玩具；信奉基督教後，悔恨當年的行為，寄還家樂福1200元；家樂福中區事務部經理胡志光表示，這筆錢將擇期請顧客吃免費早餐！
婦人表示，10幾年前她與先生、孩子住在南投，偶爾會到家樂福逛逛、買日用品，有一次，她帶走了一個M&M巧克力玩具，價位大概300元，出口處雖有感應器，但她經過時感應器並沒有發出警笛聲，所以順利通過。
10年前，她信了耶穌，讓她想起自己的罪，好幾年前就想要寫信認錯的，但以為事小而不為，就擱著不理，心想已經向上帝認罪，應該就行了，反正事隔也多年，沒人會在意。
後來，她在讀聖經時，感覺被提醒要道歉，因此鼓起勇氣寫信，並且附上1200元罰金，為她在未信主前的所作所為感到羞愧，深深一鞠躬道歉，希望家樂福的老闆原諒她的過錯。
胡志光表示，家樂福近期內將擇日辦早餐趴，提供免費早餐並與顧客分享這個故事。
(中時)
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