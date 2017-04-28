夜問打權》蔡英文的言論讓兩岸關係更好 還是繼續螺旋下沉？

蔡英文27日接受路透社專訪，《夜問打權》今將分析小英的言論是讓兩岸更好，還是繼續螺旋下沉？(本報資料照片)

今日夜問打權分析蔡英文27日接受路透社訪問的內容，透露堅持與大陸對抗到底？蔡英文上台後1年沒有政績，只是想藉外媒訪問故作驚人的高論，想沖銷民調低迷的憂鬱氛圍？總統的言論更讓兩岸關係更好還是繼續螺旋下沉？

兩岸問題無力解決，蔡英文政府面對國內低薪無解，還設局鬥爭軍公教救選票？

蔡英文嘴上要說要兩和平發展及願意與習近平對話，但是她有創造什麼和談條件？反而怪起習近平沒善意沒彈性？訪談中還在不斷激化衝突，表示不和大陸玩台灣一樣過得好，觀光客和外交問題她都可以解決？ 而對於是否支持台灣獨立？蔡英文仍是打高空不敢正面作答？來賓將分析蔡英文到底在兩岸關係打什麼算盤？難道就是這樣交了大陸的問卷？

在訪談中蔡英文首透露想買F-35戰機，再度激起兩岸和平危機？陸國防部:「以武拒統沒有出路」回應，而陸官媒:「買F-35戰機 解放軍有理由越過海峽中線」警示，今日軍事專家張友驊將分析：台灣到底花錢買F-35有必要？有值得嗎？會引起兩岸什麼樣的波濤？

蔡政府勞工政策不及格，國民黨民調：蔡英文最該解決低薪問題，但是蔡政府卻不解決低薪問題，選擇批鬥軍公教，來掩飾施政無能!

軍公教團體520抗議年改將遇國中會考，李來希一句: 「不過就是考試」，引來綠營圍攻，但事實是這樣嗎？路權明明政府已申請走，教育部竟又故意操作會換考場，激起考生和家長對軍公教的憤怒，今天全國公務人員協會理事長李來希來節目中現身說法，蔡政府怎寫好劇本用陰謀來對付公教人員？

本集《夜問打權》今晚22:00-23:00在39台中天娛樂台播出。

(中時電子報)