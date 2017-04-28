英川通話遭拒 郝龍斌：貽笑國際的討好醜態

對於蔡英文稱不排除再次「英川通話」，郝龍斌批評「把台灣的臉丟到國際去了」。（本報資料照片）

去年12月2日，總統蔡英文致電祝賀川普當選美國總統，這是自1979年斷交以來，兩國總統首次直接通話。蔡英文昨（27）日又稱，不排除再次進行「英川通話」，卻被川普拒絕。國民黨副主席郝龍斌便在臉書評論，「外交只講實力和利益，民進黨行行好，別再自欺欺人！」

國民黨副主席郝龍斌在臉書發文指，在去年12月2日「英川通話」後，民進黨政府像吃了興奮劑一樣，好像靠一通電話就能解決台美與兩岸關係。結果台灣還是處於擔驚受怕的局勢，因為美國只想從台灣博取利益，但也不會為了台灣去得罪大陸。

郝龍斌也批評蔡英文因為就職即將滿周年卻沒有政績，企圖用川普抬高身價，居然誇口說不排除再次通話，結果馬上被川普打臉，把台灣的臉丟到國際。郝說，看到中華民國元首被這樣赤裸裸拒絕，真的很難過；而看到國家尊嚴與安全，交到這種人手上，誰能安心？

郝龍斌說，更可笑的是，總統府回應卻說美國把台灣當旗子的可能性不大，「鴕鳥心態到一個無可救藥的地步」。他也拜託民進黨行行好，別再發生這種「不顧國格、貽笑國際的討好醜態！」

(中時電子報)