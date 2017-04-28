南美館爭議不斷 南市文化局：5月12日辦首場館長理念說明會

南美館風波不斷，台南市文化局今天回應，南美館從籌備處到董事會成立，謹守依法行政原則，絕無黑箱作業，除公開南美館董監事會議記錄外，5月12日上午10時也將在永華市政中心東哲廳，舉辦首場館長理念說明會。

南美館繼當代藝術界於網路發動連署要求全面公開決策資訊，接續傳出財團法人國家文化藝術基金會董事長林曼麗辭去董事，台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班所長龔卓軍也宣布退出策畫開幕大展，文化局長葉澤山為本案在這段時間造成的紛擾，表達歉意與遺憾。

葉澤山強調，南美館從籌備處到董事會成立過程，依法行政，絕無黑箱作業，未來也將尊重美術館行政法人獨立運作體制。他並呼籲，台南人應該為此感到驕傲與肯定，以更加正面的態度一起參與支持臺南市美術館的運作與發展。

鑒於台南當代藝術界質疑南美館行政法人黑箱，林曼麗呼籲南美館董事會，應正視並回應藝術社群及群眾疑慮，建立典範；龔卓軍也要求向市民公布前5年每年度的工作報告，，南美館今天官網已公開第1、2、3次董監事聯席會議紀錄。

葉澤山說，市府於設置美術館行政法人過程中，除諮詢行政法人制度專家，進行制度研究及召開公聽會，也同步觀察及參酌相關機構運作經驗，當代藝術界爭議的館長聘任採用提名制或遴選制，為不同選項，並非對錯的抉擇，關鍵在於選項能否達到政策目的。

他說，南美館選擇民間財團法人、社團法人經常採用的提名制，主要關鍵就在於責任制的落實。首任館長林保堯將於首場館長理念說明會中，與市民、藝術界面對面說明經營理念與對話。

(中時)