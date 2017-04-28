雲門2藝術駐新北市 300樂齡齊聚笑開懷

新北市文化局舉辦《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動，首場活動在板橋區後埔國小登場，舞者與現場長輩熱情互動。（葉書宏攝）

新北市文化局舉辦《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動，首場活動在板橋區後埔國小登場，舞者與現場長輩熱情互動。（葉書宏攝）

新北市文化局舉辦《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動，首場活動在板橋區後埔國小登場，舞者與現場長輩熱情互動。（葉書宏攝）

新北市文化局舉辦《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動，首場活動在板橋區後埔國小登場，舞者與現場長輩熱情互動。（葉書宏攝）

新北市文化局舉辦《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動，首場活動在板橋區後埔國小登場，舞者與現場長輩熱情互動。（葉書宏攝）

新北市文化局舉辦《2017雲門2新北市藝術駐市》首場活動今（28日）在板橋區後埔國小登場，樂齡學習中心邀請300位長輩跟雲門舞者互動，長輩們跟隨著音樂及舞者的指導，放鬆身體翩翩起舞，現場活力滿滿、笑聲不斷。

活動至今邁入第5年，累計近4萬名學童及市民熱情參與，每年的藝術駐市都受到各校師生們熱烈期盼，首場活動於後埔國小演出，近距離呈現雲門2藝術總監鄭宗龍舞作《十三聲》片段，帶來「身」體與「聲」音雙重精采演出。

樂齡學習中心邀請300位樂齡長輩一起參與，他們跟隨著舞者擺動身體，有些長輩一上台相當害羞，在舞者的陪伴與指導下，逐漸卸下心防，開始隨著音樂擺動。85歲阿嬤張淑真表示，「自從膝蓋不舒服後，就再也沒有跳過舞，今天真的好開心！太好玩了！」

今年活動有兩大主軸，「校園示範演出」將進駐9所學校，造訪板橋、萬里、蘆洲、八里、新莊、三峽、三芝、中和及永和等區域；「劇場示範演出」則特別邀請約千名偏遠地區學校學童，拜訪雲門的創作基地。

新北市文化局副局長于玟表示，近幾年來持續致力於將優質的藝文團隊及演出帶到各行政區，今年藝術駐市更將持續與教育局合作，結合新北市傑出演藝團隊，帶入更多元的表演藝術進入校園，讓藝術教育的種子持續深耕學校、社區及巷弄等各個角落。

新北市教育局副局長黃靜怡則表示，很開心能跟文化局密切合作藝術駐市計畫，今年活動中，教育局除媒合19所國中、小學校參與之外，更首度擴大至樂齡中心及幼兒園辦理示範演出銀髮族專場及生活律動，希望從幼兒到樂齡長者都有機會就近觀賞雲門2精采的表演、一起舞動身體，落實藝術教育終身學習。

(中時)