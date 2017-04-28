郭泓志是否返中職？ 葉君璋：取決於他的右肩

郭泓志目前返台，是否返回中職，葉君璋指出，要取決於他的右肩。(資料照 陳怡誠攝)

郭泓志日前返台，目前繼續在台南進行自主訓練，尚未與任何球團簽約，至於是否會回到中職，富邦總教練葉君璋指出，取決於他的右肩。

郭泓志今年回到美國與教士隊簽約，春訓期間也表現不錯，不過開季就自請離隊，返回台灣，目前則在台南自主訓練。

富邦悍將從去年郭泓志遭到釋出後，就展現網羅意願，葉總回應，最近的確有繼續找郭泓志談，他覺得右肩還沒有完全復原，所以能否回到球場，可能要取決於他的傷勢。

(中時電子報)