戴奧辛毒蛋尚有5232公斤 封存待銷毀

食品藥物管理署本月21日封存駿億、鴻彰、財源等3家蛋雞場的雞蛋以及下游4家盤商的所有涉疑雞蛋，26日確定駿億與財源蛋雞場的雞蛋並未含有戴奧辛，原先預防性下架的雞蛋總計達8962公斤，解除禁令後，還有5232公斤雞蛋封存待處理。

食藥署食品組副組長許朝凱表示，這5232公斤的雞蛋並非全數都是鴻彰1家，部分無法辨識是否為鴻彰，但礙於風險，全部視為鴻彰的雞蛋，將依規定進行銷毀。

(中時)