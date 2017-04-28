聽江守山演講 送高單位B群 430等你來

(達志)

你知道「懷孕吃錯了，只會胖媽媽、瘦寶寶」、「染燙頭髮、擦指甲油，會提高母嬰中毒風險」、「懷孕初期補充葉酸，可防止新生兒體重過輕」、「魚油可促進胎兒腦部、神經、肌肉、骨骼發育」嗎？

江守山醫師本周日(4月30日)上午10點將在台北市立圖書館總館舉辦健康講座，將一一破解懷孕、產後的8大迷思，例如：女性為了提高生男孩機率而多吃鹼性食物，不僅沒有科學根據，反而可能造成感染；孕婦確實應該避免照X光，但若已照也不必終止妊娠，只要進行完善產前檢查即可；懷孕並非完全不能喝茶、喝咖啡，1天1.5杯美式咖啡的量是安全的；孕期的確不適合搬家或裝潢，會讓孕婦暴露在更毒的生活環境中；惡露本來就會自然脫落，與其重視喝生化湯，注意產後衛生更加重要……等等。幫助準備懷孕、正在懷孕或新手爸媽們，迎接好孕、養出健康又聰明的孩子。

這場演講開放民眾免費進場，活動當天選購新書還加碼贈送超值高單位B群一盒。歡迎有興趣的民眾撥冗參加。

台北市立圖書館與作者有約講座：

 時間：4月30日(日)上午10時

 地點：台北市立圖書館總館10樓(台北市建國南路二段125號10樓)

可洽02-2392-5338分機16免費報名。

(中時電子報)