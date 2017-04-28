退休院長檢察長夫妻開律師事務所

嘉義地方法院前院長茆臺雲（右一）、前花蓮地檢署檢察長張佩珍（右四）夫妻全家都是法律人。（黃文博攝）

曾任新竹、嘉義地方法院院長的茆臺雲和曾任花蓮地檢署檢察長的張佩珍，是司法界公認的恩愛夫妻，退休後，原本計畫要環遊世界，但因一對子女均是法律系畢業，為了一圓兒女的法律夢，兩夫妻只好暫緩旅遊計畫，先讓華邦律師事務所開張。

司法訓練所18期結業的茆臺雲，在司法界服務逾33年，前年退休；擔任法官、庭長和院長期間，律己甚嚴，除了同學和親友，鮮少與外界交往，93年間，擔任嘉義地院院長時，碰上舊嘉義地院改建，為了節省公帑，特地拜託昔日台南一中同學、成大建築系教授曾俊達協助修正原規畫案，新地院完工，替公庫省了近3000萬元，至今仍為司法界津津樂道。

張佩珍則是茆臺雲政大法律系學妹，兩人在校時，即時神仙眷侶，張比茆早一年考上司法官，但兩人均分發到台南，張擔任10年法官後在二審轉任檢察官，還出任花蓮地檢署檢察長一職，因公公婆婆身體不佳，才請調回台南高分檢服務，去年才退休。

值得一提的是，茆臺雲全家都學法律，女兒茆怡文目前在金石法律事務所擔任律師，受到所長林石猛重用，女婿何一宏在高雄地院擔任法官；兒子茆致中也是法律系畢業，但卻跑到美國考取小飛機執照，今年回國想轉任法界服務，目前正在準備律師考試；因此華邦律師事務所，是一個由法律家庭開的專業事務所，未來希望協助弱勢民眾打官司。

(中時)