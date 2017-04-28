機車噴油嘴用洗的 遠東科大電機系發明展獲獎
遠東科大電機系歷經4年、前後3屆師生共同開發的「簡易型機車噴油嘴清潔器設計」，可透過定期清洗方式，清除機車噴油嘴積碳，未來機車族將可透過保養方式取代更換零件，這項發明日前也甫獲得日內瓦發明展發明獎，已經有合作廠商開發成品，商機可期。
根據交通部到今年3月底的統計資料，全台機車數量超過1300萬輛，仍是國人主要的交通工具之一，經常性的騎乘機車使核心零件「噴油嘴」容易積炭累積，導致機車性能下降，一旦發現問題需更換時，牽動周邊零件，所費不貲。
這項由遠科大電機系盧宜裕、顏豪呈、劉堂仁、夏郭賢教授及學生鄭翔仁、程梓傑、蘇柏諺等人共同完成的噴油嘴清潔器，藉由可調汽油泵壓力鋼瓶、噴油嘴測試裝置及控制電路組成，來達到噴油嘴測試及清潔的目的。並以可自動調變工作週期的脈波寬度調變來控制噴油嘴作動，獲得國際發明展評審青睞，與學校產學合作的廠商也決定投產。
電機系主任盧宜裕表示，該發明歷時4年，研究團隊也歷經3次變換，終於能得獎，對於曾經參與過的同學「成功不必在我」精神他深深感謝；電機系3年級學生鄭翔仁說，這項設計能夠透過定期保養將維護成本降低一半左右，也為環保盡份心力，整個團隊都很自豪。
(中時)
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