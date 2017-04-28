世界狼瘡日健康講座 5月6日免費聽 2017年04月28日 18:42 中時電子報 李盛雯 小字型 中字型 大字型 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 全身性紅斑狼瘡是一種免疫系統失調疾病，在台灣，好發於15-50歲的女性，75%的患者可能在兩年內出現腎臟侵犯的情形，較嚴重者甚至出現腎臟衰竭等症狀。為此，思樂醫之友協會特別在每年5月舉辦「紅斑性狼瘡腎炎」醫學講座，希望透過此活動讓大眾更認識此疾病。 活動名稱：世界狼瘡日健康講座活動時間：106年5月6日(六) 14：00-17：00活動地點：振興醫院視聽教室報名電話：(02)2827-2941/2873-4790 游詠如社工(中時電子報) 關鍵字：紅斑狼瘡、免疫、狼瘡、腎炎 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：胃食道逆流怎麼辦 429高雄免費聽 上一則：機車噴油嘴用洗的 遠東科大電機系發明展獲獎 相關新聞 金融科技產業熱潮 明新科大FinTech講座登場 圖片 華銀美滿人生講座 預約健康樂退生活 圖片 金融科技熱 明新科大辦講座 文字 疑與男友吵架氣憤 女穿紅衣跳樓身亡 文字 台微體抗癌藥獲美認定為罕見兒科疾病用藥 文字