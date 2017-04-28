世界狼瘡日健康講座 5月6日免費聽

全身性紅斑狼瘡是一種免疫系統失調疾病，在台灣，好發於15-50歲的女性，75%的患者可能在兩年內出現腎臟侵犯的情形，較嚴重者甚至出現腎臟衰竭等症狀。為此，思樂醫之友協會特別在每年5月舉辦「紅斑性狼瘡腎炎」醫學講座，希望透過此活動讓大眾更認識此疾病。

活動名稱：世界狼瘡日健康講座

活動時間：106年5月6日(六) 14：00-17：00

活動地點：振興醫院視聽教室

報名電話：(02)2827-2941/2873-4790 游詠如社工

(中時電子報)