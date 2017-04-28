喜歡蔡英文什麼？余筱萍支吾回答…
有意參選台本市中正、萬華區議員的余筱萍，今(28日)帶著余祥銓一起上鄭弘儀主持廣播節目《寶島全世界》受訪，透露最欣賞的政治人物就是爸爸余天，那總統蔡英文呢？余筱萍雖然嘴上說喜歡，但被問起喜歡原因，回答卻有點支支吾吾…
余筱萍在節目中透露最崇拜的政治人物就是爸爸余天，因為爸爸就在她身邊，有什麼不懂都可以問他，鄭弘儀接著又問「蔡英文呢？」只見余筱萍想了幾秒回答：「蔡英文我也蠻喜歡的。」被追問喜歡什麼？余筱萍陷入沉思：「我覺得…她給人…的感覺不會那麼官僚。」
余筱萍隨即被鄭弘儀吐槽「就這樣而已？」讓她不禁笑場，要鄭弘儀高抬貴手，不要挖洞給她跳，鄭弘儀立刻喊冤：「我哪有挖洞啊！那洪秀柱呢？」讓余筱萍更為慌張，嬌嗔不要害她啦！
(中時電子報)
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