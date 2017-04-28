胃食道逆流怎麼辦 429高雄免費聽

安心保胃 健康講座

──遠離胃食道逆流的「燒」擾和威脅

經常嘔酸、火燒心、溢赤酸？ 當心「胃食道逆流」找上你

台灣每四人就有一人出現胃食道逆流症狀

而胃食道逆流症與心血管疾病一樣容易發生在BMI大於27及高齡人口。

但您可能不知道…治療胃食道逆流症狀與心血管疾病的藥物可能產生交互作用，影響治療成效。

本講座邀請肝膽腸胃科名醫及營養師，分享預防與治療胃食道逆流的重要守則，幫助您掌握保「胃」先機，遠離胃食道逆流「燒」擾

時間：106年4月29日 星期六 早上9：30~12：00(9：00開放報到)

地點：高雄醫學大學附設中和紀念醫院 W棟二樓第三講堂(高雄市三民區自由一路100號，請由家樂福對面十全路門口進入醫院，並搭電梯上2樓往牙科部方向前進，第三講堂即位於齒顎矯正科旁)

講者：

高雄市立大同醫院副院長吳登強醫師

高雄醫學大學附設醫院胃腸內科主治醫師郭昭宏

高雄醫學大學附設醫院營養部主任黃孟娟營養師

報名方式：本活動採電話報名，請撥(02)8768-2603(電話接聽時間：即日起至2017/04/26-04/28，09:30-17:30)

(中時電子報)