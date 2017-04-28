外來企業扎根在地　魚池鄉經典大飯店創社區協會

魚池鄉經典大飯店完全融入在地，主動扛下社區長輩關懷工作。（沈揮勝攝）

魚池鄉經典大飯店分3個館區，關懷據點設在東池隧道口的第2、3館。（沈揮勝攝）

經典大飯店第1館已營運多年，其間並以當地地標魚池尖山為名，成立魚池尖社區發展協會。（沈揮勝攝）

魚池尖山地標醒目，很容易讓人聯想起日本富士山。（沈揮勝攝）

魚池尖社區發展協會，長期關懷銀髮長輩。（沈揮勝攝）

同樣是銀髮族的陳令華老師，帶鄉親做老人健康操與韻律舞。（沈揮勝攝）

由台北企業家李紅玉、陳明賢來南投縣魚池鄉投資興建的經典大飯店，4年來迅速融入在地，視社區為生命共同體，以附近地標魚池尖山為名，成立「魚池尖社區發展協會」，30多名志工利用每周二陪著50多名銀髮長輩唱歌、作健康操、工藝DIY，長期風雨無阻！

經典大飯店第1館落成時，先邀數40多名頂級藝術家進駐，提供5天4夜免費食宿，讓他們安心創作，把魚池鄉及日月潭的美，用美學表達方式，推薦給國內外遊客。

去年2、3館落成，成了擁有290多間客房的大型飯店，也為在地帶來上百個就業機會。

該飯店經除成立魚池尖社區發展協會，由台中榮總埔里分院護理部副主任退休的經理鄧維秀、企畫專員陳足女率領志工團隊，每周陪老人家量血壓健檢、邀舞蹈及工藝老師指導；另不定期與鄉公所及外地關懷團隊合作，專案關懷訪視弱勢或身障長輩。

魚池尖社區發展協會日前通過縣府社會處關懷據點評核，今年的工作目標著重於與台中榮總遠距照護的連線，以及社區小小體驗營、企業行銷的建立。

(中時)