外來企業扎根在地 魚池鄉經典大飯店創社區協會
由台北企業家李紅玉、陳明賢來南投縣魚池鄉投資興建的經典大飯店，4年來迅速融入在地，視社區為生命共同體，以附近地標魚池尖山為名，成立「魚池尖社區發展協會」，30多名志工利用每周二陪著50多名銀髮長輩唱歌、作健康操、工藝DIY，長期風雨無阻！
經典大飯店第1館落成時，先邀數40多名頂級藝術家進駐，提供5天4夜免費食宿，讓他們安心創作，把魚池鄉及日月潭的美，用美學表達方式，推薦給國內外遊客。
去年2、3館落成，成了擁有290多間客房的大型飯店，也為在地帶來上百個就業機會。
該飯店經除成立魚池尖社區發展協會，由台中榮總埔里分院護理部副主任退休的經理鄧維秀、企畫專員陳足女率領志工團隊，每周陪老人家量血壓健檢、邀舞蹈及工藝老師指導；另不定期與鄉公所及外地關懷團隊合作，專案關懷訪視弱勢或身障長輩。
魚池尖社區發展協會日前通過縣府社會處關懷據點評核，今年的工作目標著重於與台中榮總遠距照護的連線，以及社區小小體驗營、企業行銷的建立。
(中時)
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