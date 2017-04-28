欲看「藍眼淚」台馬輪卻泡湯 船公司蠟燭兩頭燒

每年4月份便是馬祖「藍眼淚」的觀光旺季，而本周又逢連續假期，大批遊客準備搭客輪前往觀光，船公司為了應付大批遊客，特地調派台馬輪分攤載運，豈料台馬輪昨天在富貴角失去動力「泡湯」，使得船公司再度協調合富快輪接手輸運，才讓遊客們不至於耽誤行程。

航港中心指出，負責台灣到馬祖離島運輸的台馬輪，昨天下午在富貴角附近外海失去動力，當下距離富貴角約45海浬，船上有23個船員及5個旅客，但生命安全無虞。基隆海巡隊獲報後，先派遣宜蘭艦前往戒護，淡水海巡隊也派出海巡艇CG128號前往協助救援，由航港局統籌救援事宜，希望今天將船隻拖到基隆港維修。

船公司透露，在連續假期之前，台馬輪居然「泡湯」失去動力，讓原本就要應付大批旅客的船公司蠟燭兩頭燒，但經航港局、連江縣府合作協調之後，船公司先連繫位於台北港的拖船公司「史密特401號」前往救援，預計昨晚8時許可以抵達事故海域，同時協調合富快輪頂替台馬輪，與台馬之星共同分擔旅客量。

聽聞台馬輪失去動力，連江縣長劉增應說，目前市藍眼淚觀光旺季，所以除了「台馬之星」外，每逢例假日同時調派台馬輪前往載運旅客，而本周又是連續假期，遊客更比一般假日還多，船票更是銷售一空，幸好目前已協調合富快輪接手，不致於影響旅客到馬祖的輸運。

(中時)