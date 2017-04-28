國際文化交流日 五堵國小喜迎外賓
為了要給學生更高的學習視野及更寬闊的國際觀，繼新加坡蔡厝港小學學生來校交流之後，五堵國小與成功國中陳斯彬合作，邀請來自德國、法國、印尼、日本4位來台灣學習華文的外籍學生到校互相學習，小學生們非常緊張，還把英文字典拿在手邊，深怕無法溝通。
「不用擔心，我們會講中文喔！」4位來自國外的大哥哥、大姐姐相當平易近人，也讓小學生從緊張的情緒變成開心。外籍生透露，大家在台北集合後，搭乘火車到百福車站，一下車便開始體驗當地人文環境，直說：「基隆與台北感覺不太一樣。」
4位外籍學生除了參觀五堵國小校園環境、與學生親切互動外，之後還與6年級小朋友進行座談，不僅介紹自身的國家特色，還和小朋友攝影留念、玩遊戲，有更深一層的交流。
而五堵國小學子則努力運用所學的英文提出問題，藉此提升英文「實戰經驗」，會後也致贈自己親手做的感謝小卡片和海報。讓這群外國的哥哥姊姊備感窩心，除了答應小朋友們下次有機會「還會再來」，也透露經過交流活動體會台灣的文化之美，還能經歷課本上學不到的國際交流經驗。
五堵國小黃正昆校長表示，在有限的學習環境中，要創造無限的學習機會。以國際文化交流的方式，讓學生門不用出國，也能與外國人面對面練習英文對話，可以增強學生學習英文的動力，讓學生不再懼怕英文，往後可以「勇敢開口說」，增廣國際視野。
(中時)
關鍵字：五堵國小
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