新化農會鳳梨果乾　香甜好滋味

新化農會與農民契作鳳梨製作果乾，很受消費者喜愛。(莊曜聰攝)

新化鳳梨果乾都選用7分熟的台農17號金鑽鳳梨低溫烘焙製成，軟Q香甜。(莊曜聰攝)

金黃色澤的鳳梨果乾僅用砂糖醃漬，無添加化學原料。(莊曜聰攝)

關廟、新化一帶是台南鳳梨的主要產地，時令的鳳梨很受消費者喜愛，除了鮮果外，新化農會還與農民契作，將在地種植的鳳梨烘製成果乾，過程中不添加化學物品，風味獨特，加上限量生產，從7年前推出後就深受好評，逐漸建立口碑，農會未來也計畫擴大契作面積，提高產量。

新化農會總幹事陳榮賢說，與市面上一般果乾是等鳳梨熟成後才收購、烘製的做法不同，農會生產的「大目降鳳梨果乾」是特別與產銷班農民契作，全部選用台農17號「金鑽」品種，在約7分熟時就進行採摘加工，風味較為一致，僅添加砂糖醃漬提味，果香濃郁。

陳榮賢指出，做為原料的鳳梨都通過安全用藥檢測，再統一送到農會的加工場，經過清洗、削皮、切塊，再用熱水「殺菁」去除澀味，加糖醃漬，再進入烤箱，低溫烘焙36小時才出爐，全程都不添加其他化學物品，不只單吃，加入沙拉、優格等搭配也很合適。

負責果乾製作的吳春燕說，每年3月份採收期一到，就要忙著「開烘」了，最主要原因是要避開雨季，因為潮濕的空氣會影響烘焙的時間，而且還要依照當年度鳳梨的甜度與含水量調整作法，相當耗時耗工，也是新化鳳梨果乾「軟Ｑ」的秘密。

目前新化農會契作鳳梨田面積約5分多，年產5到7萬台斤，每12台斤鮮果才能做成1台斤果乾，扣掉過程的耗損率，以每包150公克來算，年產約1萬多包，近年來做出口碑，總是供不應求，農會理事長李偉智表示，明年度將擴大契作面積，推廣果乾品牌。

(中時)