雙橡園國徽事件 沈富雄各打50大板
中華民國駐美代表位於美國的官邸雙橡園，原本有一大型青天白日國徽，民進黨執政後，原本青天白日國徽鋪上綠色植被，依稀只剩12光芒的輪廓以及愛台灣的告示牌。對此，沈富雄批評，這都是極度自卑感之下產生的極度自戀狂，而且一路從國內打到海外。
沈富雄表示，世界各國，不論國之大小強弱，其駐美使節的官邸大概不會有偌大的一個圖騰，就算有，也不會因國內政黨輪替而改變花樣。
沈富雄看到國徽事件，不禁悲從中來，先批國民黨只是刷存在感，國家幾乎不存在，只有種個大國徽聊以自慰。
繼而虧民進黨政府，視國徽碍眼，改種花草，另外在草坪中央擺個台灣地圖，再附上「I ♡ Taiwan」，把國內「愛台灣」情結延伸到海外。
而國徽雖被花草蓋住，卻仍可依稀看見輪廓，沈富雄酸這不失為安撫藍綠的一種巧思，藍營支持者尚可看到青天白日的骨架，綠營支持者見到一片綠油油，內心也可堪告慰。
只不過事與願違，綠營只看到青天白日骨架，而且還分不清國徽與黨徽之別，藍營卻嘆綠圃之中的伊人芳踪已杳！
沈富雄感嘆，這都是極度自卑感之下產生的極度自戀狂，台灣何日才能擺脫這種無謂之爭，做點正事，把國家好好救起來。
(中時電子報)
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