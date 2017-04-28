全國戲劇比賽 碇內培德奪優勝

▲105學年度全國學生創意戲劇比賽，基隆市4校奪下2項特優及2項優等獎項，參賽師生都相當開心。（曾百村翻攝）

▲105學年度全國學生創意戲劇比賽，基隆市4校奪下2項特優及2項優等獎項，參賽師生都相當開心。（曾百村翻攝）

105學年度全國學生創意戲劇比賽4月17日在雲林縣如荼展開，基隆市今年派出4隊參賽隊伍前往競逐，成績方面皆相當優異，為基隆市奪下2項特優及2項優等之佳績，其中特優獎項分別由培德工家及碇內國中奪得，優等則讓中興、中和國小拿下。

培德工家以「視界」參加舞臺戲類高中職組，並延續之前榮獲全國特優之氣勢，再次奪得全國特優佳績；碇內國中以「停止聽說」參加舞臺戲類國中組，除劇本張力十足外，更因演員們生動的揣摩與詮釋，獲得評審一致好評，榮獲該組全國最高分之榮耀。

優等獎項則由中興國小、中和國小奪下，中興國小以「濟公降妖」參加傳統偶戲類布袋戲國小組，該校布袋戲社團發展極具特色，常在比賽中脫穎而出，是全國比賽的常勝軍，中和國小以「我和我的倔強-夢想沒有性別」參加舞台戲類國小組，而首次參賽就得到優等獎，讓初試啼聲的師生感到相當振奮。

基隆市教育處表示，學生們的努力可以顯見「創意有多大，舞台就有多大」，而在這些小小創意演出家背後，也有辛苦的老師及家長的支持與陪伴，希望此次得獎能讓學子持續展現對創意表演的熱情，在來年比賽更能大放異彩、獨占鰲頭。

(中時)